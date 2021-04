OM - Mercato : une porte de sortie pour l'un des plus gros fiascos de l'ère Eyraud

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Le mandat de Jacques-Henri Eyraud à la présidence de l'OM aura été émaillé de fiascos en tous genres. Certes, le dirigeant n'a pas été aidé par son directeur sportif, Andoni Zubizarreta, ni par son entraîneur, Rudi Garcia, mais c'est lui qui validait, in fine, les transferts. Kostas Mitroglou, Kevin Strootman, c'est donc lui, de même que Nemanja Radonjic.

Recruté à l'été 2018 pour 12 M€ en provenance de l'Etoile Rouge de Belgrade (un club dont les dirigeants auraient dû se douter qu'il portait malheur…), l'ailier serbe n'a jamais réussi à s'imposer comme titulaire. Il a bien eu quelques fulgurances, comme à l'automne 2019 sous les ordres d'André Villas-Boas mais il est trop léger physiquement, pas intéressé par le repli défensif ni par la tactique pour pouvoir s'imposer à l'OM.

Cet hiver, Pablo Longoria l'a prêté au Hertha Berlin en se disant que le jeu de la Bundesliga pourrait lui convenir. Encore un échec. Radonjic reviendra en juin à l'OM mais il pourrait n'y faire qu'un passage éclair. En effet, le média serbe Kurir assure que l'Etoile Rouge voudrait le faire revenir. Le bourreau de Bari n'aura pas les moyens de verser une grosse indemnité mais le simple fait de récupérer définitivement son ancien joueur enlèverait une sacrée épine du pied des dirigeants marseillais…

Wielka bomba transferowa wybuchła w serbskich mediach. Nemanja Radonjić może wrócić do Crvenej zvezdy. Skrzydłowy okazał się rozczarowaniem w barwach Herthy. Już niedługo koniec jego wypożyczenia i czeka go powrót do Marsylii. Zvezda będzie chciała go wypożyczyć. pic.twitter.com/Wf6247eSBX