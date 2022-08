OM - Mercato : accord imminent pour le départ d'Amavi !

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

L'Olympiakos, toujours friand de joueurs de Ligue 1, serait tout proche de s'offrir le latéral gauche marseillais, dont les courtisans ne se bousculent pas au portillon depuis le début de l'été. En effet, selon les indiscrétions du journaliste italien, Nicolò Schira, l'arrivée de l'ancien Niçois chez le champion de Grèce en titre sous la forme d'un prêt avec option d'achat serait à son stade final.

