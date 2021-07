OM - Mercato : un renfort attendu par Sampaoli fait la fine bouche pour venir

Zapping But! Football Club OM : le bilan de Florian Thauvin dans la cité phocéenne

L’AS Rome et l’Olympique de Marseille ont beau être d’accord pour le transfert de Cengiz Under et Pau Lopez, le double dossier est en stand-by pour l’instant. La raison ? Le gardien espagnol hésite à s’engager à Marseille pour des raisons personnelles révèle le journaliste italien Gianluca Di Marzio.

Reste maintenant aux deux clubs de le convaincre du bienfondé de ce départ alors que José Mourinho tient déjà son remplaçant avec l'arrivée annoncée de Rui Patricio.