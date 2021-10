OM - Mercato : une promesse mondiale visée cet hiver ?

Zapping But! Football Club

Parmi les très nombreux noms de joueurs associés à l'Olympique de Marseille cet été figurait celui de l'attaquant italien Giacomo Raspadori. Cette pépite de 21 ans a marqué 7 buts en 27 matches avec Sassuolo la saison passée, ce qui lui a valu d'être appelé par Roberto Mancini pour l'Euro remporté par la Squadra Azzurra. Courtisé par les plus grands clubs transalpins et donc l'OM, il a finalement été retenu par son club. Mais un départ cet hiver serait de l'ordre du possible selon son agent, Tullio Tinti.

« Les nouvelles ne sont pas toujours vraies et Carnevali (le président de Sassuolo) aime dire certaines choses, a-t-il déclaré à Tutto Mercato Web. Le marché n’a pas été facile, mais le garçon veut jouer à Sassuolo et faire les bons choix. Nous parlons d’un garçon intelligent qui ne fait pas une seule erreur. Un transfert en janvier ? Pour l’instant, il n’y a pas de perspectives, mais tout peut arriver dans le football. Ce sont les clubs qui décident de vendre ou non, il faut arrêter de penser que ce sont les agents qui décident. » La cote de Raspadori est estimée à 15 M€, ce qui semble hors de portée pour les finances marseillaises…