OM - Mercato : une recrue débarque le 25 juin, Neymar (PSG) aura ses entrées à Marseille !

Gerson à l’OM, c’est pour très bientôt. Selon L’Équipe, le milieu de terrain brésilien a déjà son billet d’avion pour la France. Il va voyager le 24 juin et débarquer à Marseille le lendemain. Il y passera sa visite médicale et signera un contrat de cinq ans.

À peine arrivé à Marseille, Gerson pourrait ne pas s’y éterniser. S’il était convoqué pour les JO de Tokyo – l’annonce de la liste est prévue demain – il sera libéré par son nouveau club. « S’il est appelé, oui, il ira. C’est convenu comme ça », a assuré son père.

Les pères de Gerson et Neymar sont très amis

Enthousiaste à l’idée de se rendre à Marseille et certain que son fils va s’imposer à l’OM, ce même Marcao avoue être très proche du père de Neymar... pas vraiment en odeur de sainteté sur la Canebière. « Oui, c’est mon pote, poursuit-il dans le quotidien sportif. Il m’aide beaucoup, me donne des conseils. J’ai beaucoup de respect pour lui. C’est lui qui m’a poussé à devenir agent et à m’occuper de mon fils. Il m’a dit que personne ne s’en occuperait aussi bien que moi. Il avait raison. »

