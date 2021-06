OM – Mercato : une recrue est en train de signer, le montant du transfert dévoilé

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Les dossiers Mattéo Guendouzi, Daniel Wass et surtout Kévin Gameiro auraient freiné à des degrés différents ces dernières heures à l'OM. Mais pour Konrad de la Fuente, ce devrait être bientôt acté. Comme on pouvait le voir sur un cliché ce matin, l’ailier du FC Barcelone est arrivé dès hier à Marseille pour passer sa visite médicale ce lundi. Et RMC annonce sa signature. « Konrad de la Fuente est en train de signer son contrat avec l'OM en ce moment même. L'ailier américain du FC Barcelone va s'engager pour 4 ans avec Marseille. Le transfert du joueur de 19 ans est estimé à 4 millions d'euros », annonce Loïc Tanzi.

🔵✍ Konrad de la Fuente est en train de signer son contrat avec l'OM en ce moment même. L'ailier américain du FC Barcelone va s'engager pour 4 ans avec Marseille. Le transfert du joueur de 19 ans est estimé à 4 millions d'euros. — RMC Sport (@RMCsport) June 28, 2021