OM - Mercato : une recrue estampillée ASSE file entre les doigts de Longoria pour 4 M€

Pablo Longoria a beau s’agiter comme un beau diable en coulisses, un trou est toujours béant dans l’effectif de l’OM au poste de latéral droit. Si le dirigeant espagnol semble serein au sujet du dossier Pol Lirola, qu’il se laisse du temps de fignoler, une piste pourrait s’éteindre rapidement avec Valentin Rosier.

Cible de l’ASSE il y a quelques années, le latéral droit du Sporting Portugal serait sur le point de retourner à Bestiktas, où il avait été prêté avec réussite cette saison. D'après Nicolo Schira, le défenseur de 24 ans va s'engager avec le club stambouliote pour 5 saisons, moyennant un salaire de 1,4 million d'euros par an.

Quant à son transfert, il est estimé à 4 millions d'euros. Pour mémoire, la Fiorentina reste gourmande dans le transfert de Lirola, que la Viola ne cèdera pas contre moins de 12 millions d’euros au mercato estival.

