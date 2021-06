OM - Mercato : une piste estampillée LOSC anéantie par le clan CR7 ?

Zapping But! Football Club OM : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Pablo Longoria multiplie les pistes au mercato estival. Que ce soit en défense, au milieu de terrain ou en attaque, le directeur sportif de l’OM est sur le pied de grue pour contenter Jorge Sampaoli la saison prochaine.

Dans le domaine offensif, la piste menant à Rafael Leao se confirme. « Rafael Leao pourrait quitter l’AC Milan cet été, assure Nicolo Schira. Les Rossoneri demandent entre 25 et 30 millions d’euros pour le joueur portugais. Wolverhampton, Everton et l’OM ont manifesté leur intérêt auprès de son agent Jorge Mendes. »

La présence de l’agent historique de Cristiano Ronaldo dans les négociations n’est pas forcément une bonne nouvelle pour l’OM. En effet, Mendes a pris l’habitude ces derniers mois de placer une majorité de ses clients du côté des Wolves. Selon La Gazetta hello Sport, l'intéressé se trouverait d'ailleurs en ce moment-même en Angleterre afin de placer son l'ancien attaquant du LOSC.

Rafael #Leao could leave #ACMilan this summer. Rossoneri ask €25-30M for the portuguese player. #Wolverhampton, #Everton and #OlympiqueMarseille have shown interest with his agent (Jorge Mendes). #transfers #Wolves #EFC