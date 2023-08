OM - Mercato : une recrue estivale de renom en flip total à Marseille

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Freiné par une blessure, Renan Lodi a pu débuter sous le maillot de l'OM lors du dernier match amical contre Leverkusen (1-2) en remplaçant le jeune Emran Soglo à l'heure de jeu. Mais sa prestation n'a pas franchement emballé...

Lodi en manque de sensations

Le scout Bastien Cordo a en effet noté que le Brésilien jouait avec le frein à main... « Lodi ça fait plaisir de le voir mais il joue avec le frein Total le pauvre je sais pas ce qu'il a eu cet été mais il est en flippe ça se voit direct », a-t-il déploré sur Twitter. Avant d'ajouter : « c'est un autre joueur quand il est en pleine possession de ses moyens Tu verras il est capable de casser des lignes par la conduite de balle ».

... et pas complètement relâché

Présenté ce jour en conférence de presse, Renan Lodi a en tout cas tenu à rassurer sur son état physique : « Au début de la pré-saison , je ressentais une petite douleur aux muscles de la jambe gauche, mais je me suis entrainé avec l’équipe. Il n'y a eu seulement 4 jours pendant le stage en Allemagne où je n’ai pas pu m’entraîner mais aujourd’hui ça va mieux. Je me sens à 100%, je m’entraine normalement et je suis totalement disponible pour l’entraîneur ».

Le principal souci serait ailleurs : « Pour l’instant, je ne me sens pas complément relâché pour apporter offensivement. Mais je suis certain qu’au fil du temps, je vais pouvoir me libérer un peu plus de ce point de vue là ».

