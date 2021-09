OM - Mercato : une recrue estivale est terriblement jalousée dans le vestiaire

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

L’OM fait plaisir à voir. Dimanche, les hommes de Jorge Sampaoli ont encore fait étalage de leurs qualités démontrées depuis le coup d’envoi de la saison : punch, efficacité et beau jeu. Le Stade Rennais n’a jamais vraiment su comment contrer cette furia incarnée par plusieurs recrues estivales.

Gerson (24 ans) fait partie de la liste et y figure même tout en haut puisqu’il a été le renfort le plus cher de l’OM cet été. Dimanche, c’est pourtant en qualité de remplaçant qu’il s’est distingué en remplaçant le tonique Mattéo Guendouzi. Sampaoli marche en réalité sur des œufs avec son milieu de terrain brésilien en le préservant de l’image de « chouchou » qui pourrait être préjudiciable.

Et pour cause, L’Équipe fait savoir que, dans le groupe de l’OM, certains sont très attentifs au temps de jeu et aux performances du Brésilien, exigé expressément par l’entraîneur cet été et recruté à prix d’or (22 M€ bonus compris). Chacun de ses gestes est scruté et le technicien argentin semble le savoir.

La une du journal L'Équipe de ce mardi 21 septembre : https://t.co/82Idh32ctd pic.twitter.com/Lezjt1aLSc — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 21, 2021