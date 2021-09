OM - Mercato : une recrue estivale veut déjà signer au FC Barcelone !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Konrad De La Fuente fait partie des joueurs peu connus du grand public que Pablo Longoria a pourtant recruté sans se poser trop de questions cet été. Le président de l’OM est en effet allé chercher l’ailier américain dans l’équipe réserve du FC Barcelone, où il brillait sans pour autant se voire prédire un avenir à la Lionel Messi.

Depuis son arrivée à l’OM, contre un chèque de 3,5 millions d’euros, le joueur de 20 ans a apporté sa science du débordement couplée à une vitesse d’exécution déjà décisives puisqu’il distribué deux offrandes en 5 matches de L1. Les supporters de l’OM devraient penser à profiter de son talent puisqu’il ne compte pas faire de vieux os en Provence !

« Je suis quelqu'un d'ambitieux, donc ce n'était pas difficile de quitter le Barça. Mon but est de revenir jouer à Barcelone un jour et la meilleure manière pour cela était de quitter le club parce que j'avais besoin de minutes en première division, a-t-il lâché sur ESMN. J'ai eu quelques bonnes offres et j'ai choisi de rejoindre Marseille. La meilleure chose que je pouvais faire pour mon développement était de jouer régulièrement, de progresser dans l'espoir de revenir un jour au Barça. » Le message est limpide.

Konrad De La Fuente parle de son arrivée et affiche sa volonté de rejouer au Barça #TeamOM https://t.co/cFlwBViJiI — FootMarseille.com (@FootMarseille) September 17, 2021