OM - Mercato : une star en attaque signée après Aubameyang et en plus de Ndiaye ?

L’OM ne compte pas s’arrêter en si bon chemin sur ce mercato estival. Alors que la cinquième recrue Ruben Blanco serait sur le point de revenir prêter main forte à Paul Lopez dans les buts, un autre renfort de renom serait dans les cartons de Pablo Longoria ! Et ce, même si le dossier Iliman Ndiaye va finalement au bout !

« Longoria a été traumatisé et veut du lourd en attaque »

« Ce qui se dit à la Commanderie sur les deux de devant dans le 4-4-2, l'OM veut être très costaud et très ambitieux, affirme Jonathan McHardy au micro de RMC Sport. Il y aura une autre très grosse recrue du calibre d'Aubameyang en plus d'Iliman Ndiaye. Pablo Longoria a été un peu traumatisé par ce qu'il s'est passé en Ligue des champions la saison dernière et veut du lourd en attaque. »

