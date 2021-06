OM - Mercato : une touche mais un bémol pour Caleta-Car

Zapping But! Football Club OM : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021

Etant donné que la vente tant annoncée à un fonds saoudien n'aura pas lieu, le mercato de l'OM est forcément financé par les ventes. Pablo Longoria doit miser sur un ou deux chèques, qui pourraient arriver en cédant Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car. Le défenseur croate, tellement décevant depuis janvier et son départ avorté à Liverpool, conserve une belle cote sur le marché des transferts. Notamment en Angleterre, même s'il n'a pas forcément brillé dimanche à Wembley avec sa sélection, battue (0-1) par les Three Lions.

West Ham le veut depuis longtemps

Depuis deux ans, une piste revient avec insistance pour Caleta-Car, celle de West Ham. Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Ignazio Genuardi, les Hammers seraient toujours sous le coup mais, gros bémol, ils privilégieraient un joueur anglais plutôt qu'un étranger…

"En quête d’un défenseur central de poids, West Ham reste fortement intéressé par Caletar-Car (qui avait déjà été approché l’hiver dernier), mais Moyes pourrait privilégier la piste anglaise avec Tarkowski, Burnley lui cherchant déjà un remplaçant. Suite aux bonnes performances de Coufal et Soucek, les Hammers sont très présents sur le marché tchèque, mais il y a aussi une volonté de ne pas recruter trop d’étrangers. Abraham (Chelsea) est ainsi la priorité devant (Armstrong de Blackburn plait également)."

