OM : Mercato, vente, DNCG... les annonces fortes de Frank McCourt

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

McCourt affiche ses ambitions en C1

« Il faut continuer à aller de l'avant. Il faut en premier lieu continuer d'améliorer les performances sur le terrain. Mais il faut aussi faire progresser le club dans toutes ses dimensions. L'OM doit jouer en Ligue des champions tous les ans. C'est une obligation. À la fin de la saison, l'OM doit se qualifier pour cette compétition. »

La vente de l’OM n’est pas à l’ordre du jour

« J'ai une ambition forte pour l'OM, je suis passionné par ce club. Et je suis très déterminé à atteindre les sommets. Les supporters de l'OM méritent un grand club et des grands résultats. Vendre ? Non. Je ne suis pas vendeur. Je suis à l'OM pour très longtemps, si Dieu le veut. »

Le travail de Pablo Longoria au Mercato

« Les investissements actuels ? Je fais mon possible pour prouver que je ne veux pas vendre. Pablo Longoria ? Il fait un travail extraordinaire. La DNCG, que je respecte, fait de son mieux pour la santé du foot français. Ils se concentrent sur les questions liées au contrôle des clubs. Je les ai exhortés à s'intéresser aux réformes. Elles s'imposent pour que le foot français puisse atteindre ses objectifs. »

👕 — Olympique de Marseille 🇧🇷🇵🇹 (@OM_portugues) July 5, 2021