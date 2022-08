OM – Mercato : Veretout débarque, un départ est acté

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : le dossier Simeone toujours d'actualité

C'est quasi bouclé depuis hier soir... Jordan Veretout s'apprête bel et bien à rejoindre l'OM. Selon L'Equipe, l'ancien milieu de l'ASSE et du FC Nantes est attendu ce vendredi à Marseille pour signer un contrat de trois ans.

« Il restait quelques petits détails à régler encore entre les dirigeants de l'OM et ceux de la Roma. Mais rien a priori qui ne puisse remettre en cause le transfert de l'ancien Nantais. L'indemnité devrait être comprise entre 10 et 12 M€ », annonce le quotidien. Dans le sens des départs, Konrad de La Fuente va rentrer en Espagne, un an après son arrivée. Direction Valladolid. « Il devrait rejoindre l'Espagne dans les prochains jours », confirme L'Equipe.