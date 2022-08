OM – Mercato : Veretout est arrivé à Marseille, les dessous du transfert dévoilés

Jordan Veretout à l'OM, c'est imminent. Le milieu de terrain est arrivé à Marignane, comme en atteste ce cliché de Titi, supporter bien connu du club phocéen.

Le journaliste Nicolo Schira a sorti les chiffres de l'opération. Selon lui, le transfert s'élève à 11 M€ avec 4,5 M€ de bonus supplémentaires déclinés comme ceci : 1 M€ après 20 matches, 1 M€ après 30 matches, 1,25 M€ en cas de qualification à la C1 pour 2023-24 et 1 M€ en cas de qualification à la C1 pour 2024-25.

#ASRoma can also receive €4,5M as bonuses from #OlympiqueMarseille for Jordan #Veretout:

€1M after 20th game in this season

€1M after 30th game in this season

€1,25M if #OM will be in #UCL 23/24

€1,25M if #TeamOM will be in UCL 24/25 https://t.co/Oa5eauHTpM