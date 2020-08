OM - Mercato : Villas-Boas a changé de braquet pour son futur attaquant

L’OM va enfin reprendre la compétition ! Alors que 8 cas de Covid-19 décelés ce mois-ci ont empêché le club phocéen de démarrer sa saison vendredi dernier contre l’ASSE, le feu est vert pour le choc contre le Stade Brestois dimanche en clôture de la 2e journée de L1 (21h).

L’OM disputera ainsi son premier match officiel depuis le 6 mars et un nul contre Amiens (2-2), ce qui n’est pas pour déplaire à André Villas-Boas qui a vraiment hâte de respirer le bon air de la L1. En attendant, ses recherches concernant la quête du futur attaquant pout boucler le mercato s’affinent. Et les ont évolué. Alors qu’il souhaitait un joueur d’appoint pour Dario Benedetto, le technicien portugais désire désormais un vrai concurrent à l’Argentin.

Villas-Boas veut un avant-centre au profil différent

« L’OM, AVB et désormais Pablo Longoria se sont mis à la recherche cet été d’un avant-centre au profil différent, plus jeune, plus dévoreur d’espaces et plus costaud, avance L’Équipe dans son édition du jour. Ce n’est évidemment pas le profil de Mitroglou ou de Valère Germain, et ce devrait être plus un concurrent à Benedetto qu’une solution d’appoint. »