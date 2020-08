OM - Mercato : Villas-Boas a déjà convaincu un tueur en attaque

Florian Thauvin ne pouvait pas mieux débuter sa saison. Avec un but, deux passes décisives et une activité dans le jeu, le leader d’attaque de l’OM a éclaboussé e tout son talent le match contre le Stade Brestois (3-2).

« C’est une victoire pour moi, j’ai beaucoup travaillé, j’ai beaucoup galéré, disait-il après le match. On ne sait jamais comment on va revenir. Je suis heureux. C’est un soulagement. » Annoncé comme possible partant au mercato, Thauvin a mis tout le monde d’accord en annonçant qu’il allait rester à l’OM cette saison, convaincu qu’il a été par le discours et la bonhommie de Villas-Boas.

Thauvin annonce qu'il reste à l'OM cette saison

« L’objectif ce soir, c’était un but et une passe, il a fait un but et deux passes, souriait le Portugais au micro de Téléfoot. Avec le retour de Payet, cela va être très intéressant pour nous. » Testé positif au Covid-19 cette semaine, le meneur de jeu de l’OM devrait être sur pied pour affronter le PSG le 12 septembre prochain lors de la 3e journée de L1.