OM – Mercato : Villas-Boas a lâché quelques indices sur l'attaquant ciblé

Ce matin en conférence de presse, André Villas-Boas a confirmé que son choix était fait pour l'attaquant censé renforcer l'Olympique de Marseille. Désireux de faire venir son renfort cet été, le Portugais n'a pas donné de nom mais livré quelques indices aux médias, écartant de facto plusieurs options.

Cet attaquant mystère évolue-t-il en Allemagne ? La réponse d'AVB est claire : « non ». Exit donc les pistes menant aux joueurs du Bayer Leverkusen Lucas Alario et Joel Pohjanpal ou encore celle menant au joueur du RB Leipzig Yussuf Poulsen. C'est vers un autre championnat qu'il faudra regarder.

Suarez (Watford) et Macias (Chivas) toujours en course

En France, trois pistes ont été écartées par André Villas-Boas : M'Baye Niang (Stade Rennais), Boulaye Dia (Stade de Reims), trop cher (15 M€), et … El Bilal Touré, que le club champenois ne vendra pas malgré l'intérêt phocéen. « Ce n'est pas possible, on était intéressé par lui. Il était dans notre liste déjà l'an dernier, même quand il a démarré pour Reims. C'est difficile, un joueur intéressant que j'apprécie beaucoup mais ce n'est pas lui ».

Le « Special Two » a également tordu le cou à la rumeur Emmanuel Dennis (Bruges) à l'issue de la défaite face aux Verts. Deux joueurs mis à prix entre 10 et 15 M€ paraissent en revanche encore dans la course : Luis Suarez (Watford, 22 ans), également dans les bons papiers du FC Nantes, et le prometteur José Juan Macias (Chivas, 20 ans), dans l'oeil d'AVB depuis de longues semaines maintenant.