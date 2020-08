OM – Mercato : Villas-Boas a poussé un autre joueur que Mitroglou vers la sortie

Ce vendredi, en conférence de presse, André Villas-Boas s'est montré loquace sur les sujets chauds de l'OM. Et notamment le Mercato où le club olympien est encore attendu pour se renforcer. Le technicien portugais s'est d'ailleurs montré satisfait pour le moment. « On est content car on fait deux bons coups avec Gueye et Balerdi. J'espère bientôt en annoncer deux autres », a-t-il annoncé dans des propos relayés par RMC.

Concernant les deux postes où du renfort est attendu, les choses semblent assez claires. L'OM cherche un attaquant polyvalent et un latéral gauche pour accompagner Jordan Amavi. Concernant ce poste d'arrière gauche, le club phocéen avait pourtant une solution via son jeune joueur formé au club, Christophe Rocchia. Mais là encore Villas-Boas s'est montré très clair.

Villas-Boas ne compte pas sur Rocchia

« On cherche un latéral gauche. J'avais laissé une porte ouverte à Rocchia mais avec sa blessure au genou il n'a pas fait une bonne présaison. On continue à chercher des options à ce poste. On essaiera encore Khaoui dans cette position. On va chercher des options pour Rocchia et son agent est déjà au courant de la situation », a prévenu AVB qui a donc clairement montré la porte de sortie au défenseur formé à l'OM.