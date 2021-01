Zapping But! Football Club OM : les meilleures déclarations de l'année 2020

Invité au micro de Téléfoot avant la rencontre opposant l'OM à Dijon, André Villas-Boas a botté en touche au moment d'évoquer la nouvelle mise au banc de Dimitri Payet, la deuxième de suite pour le Réunionnais.

« Ce sont des choses internes, de vestiaire, je n'ai rien ajouté à la spéculation. On est focalisé sur les deux matchs à suivre et le Trophée des Champions », a-t-il rétorqué. Le Portugais a également évoqué la rumeur Pol Lirola, attendu en début de semaine prochaine en prêt en provenance de la Fiorentina :

« C'est un poste qu'on cherchait déjà à la fin mercato d'août, on n'avait pas fini tout ce qu'on voulait faire. On a une option mais on va voir si ça peut se confirmer pour lui ou un autre dans les prochains jours », a-t-il glissé. Quelques minutes plus tôt, le président du Genoa avait confirmé la venue en prêt du milieu marseillais Kévin Strootman, sous réserve de la visite médicale qu'il doit passer en début de semaine...