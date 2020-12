OM - Mercato : Villas-Boas craque pour un ancien de l’ASSE et du LOSC

Pablo Longoria n’en fait plus mystère. Interrogé longuement dans La Provence hier, le directeur sportif de l’OM a confirmé qu’il était à la recherche d’un latéral droit au mercato. C’est un secret de Polichinelle tant Hiroki Sakai tire la langue cette saison en raison de l’accumulation des matches.

Malcuit placé sur la liste des transferts à Naples

Dans cette optique, Longoria restera attentif à toutes les opportunités du marché et pourrait très bientôt de tourner vers l’Italie. On le sait, Elseid Hysaj (26 ans) plaît à André Villas-Boas. L’international albanais arrive en fin de contrat et aura l’embarras du choix cet hiver. Un autre nom semble inspirer AVB du côté de Naples : Kévin Malcuit (29 ans). Cet intérêt a été révélé par le compte @NapoliCFrance et confirmé à demi-mots par Foot Mercato.

Aurelio De Laurentiis, a ainsi confié à son directeur sportif, Cristiano Giuntoli, la tâche de trouver une future destination à 4 joueurs du club cet hiver : Faouzi Ghoulam, Fernando Llorente, Arkadiusz Milik et donc Malcuit. L’ancien latéral droit de l’ASSE et du LOSC connaîtrait déjà sa situation mais continuerait de se monter assidu. Villas-Boas devrait apprécier cet état d’esprit.