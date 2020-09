OM - Mercato : Villas-Boas met un goleador à l’essai !

André Villas-Boas n’en démord pas : il reste focalisé sur un attaquant pour boucler le mercato estival. Après avoir enrôlé Yuto Nagatomo hier, l’entraîneur de l’OM va jeter toutes ses forces dans cette bataille qui s’annonce féroce tant cette quête pourrait rimer avec dépense conséquente.

Sauf si le technicien portugais tombe sur une opportunité unique. Cheikh Bamba Dieng pourrait-il entrer dans cette catégorie ? Âgé de 19 ans, l’attaquant sénégalais a disputé 13 matches dans le championnat local et a inscrit pas moins de 12 buts ! Dans le cadre du partenariat que le club phocéen a tissé avec le club de Diambars, l’intéressé va faire un bout d'essai à l'OM.

Dieng, 12 buts en 13 matches au Sénégal !

« Cheikh Bamba Dieng est parti mardi et effectivement c'est dans le cadre du partenariat entre nos deux structures », a confirmé le président du club, Saer Seck, à l'Agence presse sénégalaise. Reste à savoir s’il aura le temps et l’étoffe pour convaincre l’entraîneur de l’OM de le garder et le lancer dans le grand bain...