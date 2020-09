OM - Mercato : Villas-Boas ne lâche pas Cuisance

Ce mercredi, il a beaucoup été question de l'arrivée d'un attaquant à l'Olympique de Marseille. Durant la conférence de presse de présentation de Yuto Nagatomo, le Head of Football phocéen, Pablo Longoria, a expliqué qu'il y avait une marge financière pour recruter un complément à Dario Benedetto. Un renfort qu'André Villas-Boas appelle de tous ses vœux.

Mais ce ne serait pas le seul dossier sur lequel planchent les deux hommes forts du secteur sportif marseillais. En effet, d'après le journaliste de Foot Mercato Sébastien Denis, "l'OM ne lâche pas Michael Cuisance. Le club phocéen maintient le contact avec l'entourage du joueur et le Bayern et espère toujours un prêt. Mais le club allemand n'a pas encore statué sur l'avenir du joueur".

Un vrai bon coup à jouer

L'OM et son entraîneur portugais ont une vraie carte à jouer. Car Michael Cuisance aimerait avoir un temps de jeu plus conséquent la saison prochaine. Or, l'effectif conséquent du Bayern Munich ne devrait pas lui permettre d'assouvir cette ambition. Alors qu'à Marseille, avec la vente annoncée de Morgan Sanson, une place au milieu de terrain dans le 4-3-3 de Villas-Boas lui serait quasiment offerte.