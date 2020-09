OM – Mercato : Villas-Boas prêt à repousser la venue de l'attaquant en janvier ?

Le dossier du « grantatakan » commence-t-il à taper sur le système d'André Villas-Boas ? Ces derniers jours, le coach de l'OM a balayé la piste M'Baye Niang (Stade Rennais) avant de faire de même, hier, concernant la rumeur Emmanuel Dennis (FC Bruges). Le Portugais veut un profil précis et il en a avisé son nouveau « head of football » Pablo Longoria... Et Villas-Boas est prêt à attendre un peu pour l'oiseau rare.

« On doit choisir le joueur adéquat »

Jeudi soir, à l'issue de la défaite face à l'ASSE (0-2) où ses coups offensifs n'ont pas payé (Lopez en pointe), « AVB » fait savoir qu'il pourrait se résoudre à patienter quelques mois : « On cherche mais on est pas trop pressé. Sincèrement, ça peut être dans ce mercato ou au prochain, pour réaliser la meilleure décision possible. On doit choisir le joueur adéquat ».

Une chose est certaine : ce n'est pas sous André Villas-Boas que l'OM nous sortira un « panic buy » à la Kostas Mitroglou...