OM - Mercato : Villas-Boas s’est activé pour ses deux futures recrues

L’OM va enfin pouvoir reprendre la compétition ! Alors que plusieurs cas de Covid-19 ont empêché le club phocéen de démarrer sa saison vendredi dernier contre l’ASSE, le feu est vert pour le choc contre le Stade Brestois dimanche en clôture de la 2e journée de L1 (21h).

L’OM disputera ainsi son premier match officiel depuis le 6 mars et un nul contre Amiens (2-2), ce qui n’est pas pour déplaire à André Villas-Boas. « Il y a de l’impatience, de voir ce qu’on va donner, comment on va répondre sur ce premier match. On a besoin de “sentir” la compétition », a expliqué le technicien portugais en conférence de presse hier.

Villas-Boas n’a pas perdu son temps

L’entraîneur portugais est un homme en mouvement et ne s’impatiente pas seulement pour la reprise de la L1. Ces derniers jours, L’Équipe explique qu’il a beaucoup œuvré sur l’avancée des deux dossiers qui lui importent, l’arrivée d’un latéral gauche puis celle d’un attaquant. Reste à savoir si Pablo Longoria saura lui donner satisfaction d’ici au 5 octobre prochain, date de clôture du mercato.