OM - Mercato : West Ham sur le point de lâcher Caleta-Car

Hier, c'était l'optimisme du côté de l'OM après l'annonce par L'Equipe que West Ham avait formulé une première offre de 14 M€ plus des bonus à l'OM pour Duje Caleta-Car. Pablo Longoria attendait 20 M€, les supporters se disaient qu'après quelques jours de négociations, un accord serait trouvé qui permettrait d'envoyer le décevant défenseur central croate en Angleterre et, en retour, de finaliser de nouvelles arrivées à Marseille.

Mais ce samedi, coup de tonnerre ! Le journaliste italien Nicolo Schira assure que la Fiorentina et les Hammers sont tout près de trouver un accord pour un transfert de Nikola Milenkovic. Le Serbe évolue au même poste que Caleta-Car et il s'est déjà mis d'accord pour un contrat de quatre ans à 2,5 M€ l'année. Le transfert tournerait aux alentours de 18 M€. C'est plus que le Marseillais mais les dirigeants italiens possèdent désormais une longueur d'avance sur Longoria…