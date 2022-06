OM - Mercato : Witsel chaud pour venir, grosse concurrence pour Mertens

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : un ex de retour au bercail ?

Rumeurs belges pour l'Olympique de Marseille en ce samedi ! Il y a une bonne nouvelle et une mauvaise. Commençons par cette dernière : l'attaquant Dries Mertens (35 ans), en fin de contrat au Napoli et qui plaît à Pablo Longoria, a été contacté par l'AS Roma de José Mourinho selon Il Corriere dello Sport. Une grosse concurrence pour les Phocéens, même si rien n'est fait. En s'engageant avec les Giallorossi, Mertens se mettrait ses anciens supporters à dos, les ultras napolitains et romains se détestant depuis la fin des années 80. Cela peut avoir son importance...

Du côté de la bonne nouvelle, on trouve Axel Witsel. D'après Le 10 Sport, le milieu de 33 ans "écoute d'autres propositions mais celle de l'OM lui plaît". Cela ferait 15 jours qu'il discute avec Pablo Longoria mais pas certain qu'il donne son accord tout de suite. En effet, son épouse a posté un message sur les réseaux sociaux accompagné d'une photo avec une pièce remplie de cartons : "Au 12e déménagement, je commence à être rodée. Trois semaines dans les cartons... Un pincement au cœur malgré tout, même si je n'y croyais pas. En route pour de nouvelles aventures... mais d'abord les vacances !". Axel Witsel pourrait donc trancher pour son avenir au retour des vacances, après avoir pesé le pour et le contre de chaque proposition.

Pour résumer En attente du verdict de la DNCG concernant sa capacité à recruter, l'OM voit deux pistes étrangères évoluer dans des directions opposées. Le milieu belge Axel Witsel serait d'accord pour venir alors que l'attaquant Dries Mertens pourrait rester dans le Calcio.

Raphaël Nouet

Rédacteur