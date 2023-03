OM - Mercato : Witsel de nouveau sur le marché cet été ?

Souvenez-vous : l'été dernier, Pablo Longoria était à la recherche d'un milieu de terrain expérimenté. Il avait jeté son dévolu sur Axel Witsel, qui arrivait en fin de contrat à Dortmund. Le milieu belge était venu à Marseille visiter les installations, un accord avait été trouvé pour un contrat... et l'Atlético Madrid a débarqué. Et, sans se retourner, le Diable Rouge a mis les voiles sur la Liga, où tout s'est très bien passé pour lui jusqu'au Mondial. Mais depuis son retour du Qatar, il cire le banc un peu trop souvent à son goût.

Il n'a débuté que 3 des 10 derniers matches des Colchoneros en Liga. Trop peu à son goût. A tel point que son père s'est senti obligé de mettre la pression à l'Atlético : "Axel ne vit pas bien le fait d'être sur le banc. Il veut jouer. Ses entraînements sont de très haut niveau. Axel a demandé à rencontrer Simeone car il n'est pas heureux. S'il ne joue pas assez, nous considérerons d'autres options". L'OM pourrait-il tenter à nouveau sa chance à l'intersaison si Witsel n'obtient pas un meilleur temps de jeu ? Vu comme Jordan Veretout s'est imposé, on en doute...

Axel Witsel’s father Thierry: “Axel didn’t live well with being benched, he wants to play — he trains at top level. Axel has requested a meeting with Simeone as he’s not happy”, tells @RBTF 🚨⚪️🔴 #Atleti



“If he doesn't play enough, we will consider other options”. pic.twitter.com/TnR4l43Lzw