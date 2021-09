OM - Mercato : Wolverhampton pousse pour Kamara

Zapping But! Football Club OM : le top 10 des joueurs les plus utilisés de la saison 2020-2021

En fin d'après-midi, La Provence annonçait qu'un club anglais avait formulé une offre pour Boubacar Kamara mais que son identité était restée secrète. RMC assure qu'il s'agit de Newcastle, qui lorgne le polyvalent défenseur depuis des semaines. En Angleterre, Sky Sports prétend que c'est Wolverhampton, qui vient de prendre un vent de la part de… Duje Caleta-Car !

Le club des Midlands tient à recruter un défenseur central avant ce soir minuit et il aurait jeté son dévolu sur le Minot. Ses dirigeants ont bien conscience que le joueur sera libre dans un an et ils ne proposeraient pour l'heure que 15 M€. Mais l'aiguille tourne et il ne reste plus beaucoup de temps pour négocier, même quand on a pour actionnaire le super agent Jorge Mendes…

...and holding midfielder Boubacar Kamara from Marseille.



21 year old versatile midfielder/defender has one year left on his current deal.#DeadlineDay #wwfc #wolves pic.twitter.com/SbXQL69ESJ — Wolves Fancast (@wolvesfancast) August 31, 2021