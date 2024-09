OM Mercato : Youcef Atal encore poussé vers Marseille !

Durant le mercato estival, Youcef Atal, libre de tout contrat depuis la fin de son aventure avec l'Adana Demirspor, a longtemps été annoncé dans le viseur de l'OM. Mais alors que sa possible arrivée à Marseille a provoqué une vive polémique, l'ancien Niçois n'a finalement pas rejoint le club phocéen cet été.

Toujours sans club, Atal se fait remarquer avec l'Algérie

Mais alors que Youcef Atal n'a toujours pas retrouvé de club et que l'OM serait bien inspiré de s'offrir un latéral droit sur le marché des agents libres, Amir Murillo et Pol Lirola peinant à convaincre en ce début de saison, de nombreux supporters marseillais, et même des observateurs, aimeraient bien que Pablo Longoria et Mehdi Benatia se décident à recruter l'international algérien.

C'est le cas notamment de La Minute OM. "Superbe entrée de Youcef Atal avec l’Algérie. Je le prends volontiers à l’OM", a lâché le suiveur de l'OM sur Twitter après l'entrée en jeu remarquée de Youcef Atal lors de la victoire ce jeudi des Fennecs contre la Guinée Équatoriale.

