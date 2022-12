OM - Mercato : Zaha (Crystal Palace) en route pour la Bundesliga ?

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Ces derniers jours, un intérêt de Pablo Longoria et l'OM pour Wilfried Zaha a filtré dans les médias. L'attaquant ivoirien de 30 ans a décidé de ne pas prolonger son contrat avec Crystal Palace, où il joue depuis sept saisons et demi. Il sera donc libre en juin, ce qui intéressait forcément des Phocéens aux finances dans le rouge, surtout que le joueur qui a fait un court séjour à Manchester United (2013-15) continue d'afficher de bonnes statistiques : 6 buts et 2 passes décisives en 13 matches de Premier League lors de la première partie de saison.

Seulement, l'OM n'est pas seul sur le coup et le Borussia Dortmund aurait un temps d'avance. Le BvB s'apprête à perdre son petit prodige, Youssoufa Moukoko (18 ans), qui devrait s'engager avec Chelsea au terme de son contrat en juin. Selon le journaliste de Bild Christian Falk, l'option numéro un des dirigeants borussen se nomme Wilfried Zaha. Dortmund connaît de gros problèmes en attaque depuis cet été et le transfert d'Erling Haaland. Sébastien Haller souffre d'un cancer des testicules et n'a pas joué cette saison alors qu'Anthony Modeste, venu pour le suppléer, déçoit.