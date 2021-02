OM - Mercato : Milik a déjà mis tout le monde d'accord dans le vestiaire

Zapping But! Football Club OM : nos voeux pour les Marseillais en 2021

Un but, une passe qui aurait pu être décisive si Florian Thauvin avait converti l'offrande, et un jeu en pivot très intéressant. Sur la pelouse du RC Lens, le nouvel attaquant de l'OM Arkadiusz Milik a déjà montré toute la panoplie que les supporters pouvaient attendre de lui.

Dès sa première titularisation, le buteur polonais a répondu aux attentes malgré le résultat final (2-2) et un contexte bien pesant. Mais sa performance est tout sauf une surprise pour ses partenaires de vestiaire. Car visiblement, le transfuge du Napoli n'a pas mis longtemps à faire forte impression.

Milik est épatant à l'entraînement

Dans son édition du jour, l'Equipe assure en effet que Milik a très vite épaté tout le monde par ses qualités, et pas seulement devant le but. « Après son arrivée, il a vite montré ses qualités lors des séances d'entraînement, et certains de ses coéquipiers ont été soufflés par son adresse devant le but, sa qualité de frappe et sa détermination », assure le quotidien.