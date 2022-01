OM : Milik affiche son ras-le-bol et envoie un message fort à Bakambu

Zapping But! Football Club Olympique De Marseille : La question de la semaine?

Arkadiusz Milik (27 ans) a assisté aux débuts très réussis de Cédric Bakambu sous le maillot de l’OM samedi face au RC Lens (2-0). Après moins de trois minutes, l’entrant a inscrit son premier but marseillais en croisant une frappe du gauche impeccable devant Wuilker Fariñez.

Remplaçant et pas entré en jeu, l’attaquant polonais se sent frustré par le jeu de l’OM et ne cache plus son malaise. « Parfois je regarde le chrono, ça fait 20 minutes que l'on joue et je n'ai reçu que deux passes avec un adversaire sur le dos », a-t-il soufflé au micro de Canal+ Pologne.

Même si Milik se pose des questions légitimes sur son avenir, il se verrait quand même bien être associé par Jorge Sampaoli à Cédric Bakambu. « Il est entré à gauche et je pense qu'on peut jouer ensemble », a-t-il glissé au sujet de la nouvelle recrue offensive de l’OM. Si Sampaoli mise sur une attaque à deux têtes, reste à savoir comment l’indispensable Dimitri Payet serait utilisé...

