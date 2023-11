OM : nouveau rebondissement pour Benatia !

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Medhi Benatia à l'OM, c'est imminent. L'ancien défenseur est même attendu ce mercredi à Marseille selon Foot Mercato. "Medhi Benatia est attendu ce mercredi après-midi au centre d'entrainement de l'OM. Pas d'officialisation pour le moment mais un échange entre la direction phocéenne et l'ancien Minot. Le but étant pour lui et Pablo Longoria de faire un état des lieux de l'équipe, de visiter les installations et d'assister à Strasbourg-OM", annonce le média.

Il ne serait pas directeur sportif...

"FM" croit aussi savoir que les attributions du Marocain ont légèrement changé, son poste en tout cas... "Il règle toujours des détails juridiques à lever pour valider son arrivée. Néanmoins, il viendrait en tant que conseiller sportif et non en tant que directeur sportif."

