OM : nouvelle révélation de taille sur la vente, les Girondins concernés !

Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Romain Molina a mis le feu à Marseille en fin de semaine dernière. Jeudi soir, le journaliste d'investigation a ainsi confirmé que Frank McCourt a mis l’OM en vente il y a deux ans, qu'il a déjà été en contacts avancés avec un fonds américain mais que l'affaire avait capoté pour une raison qu'il ne connaît pas.

Mais, le plus important, c'est que ce même Molina a confirmé une négociation très avancée avec l'Arabie Saoudite, une deadline ayant été fixée à la fin du mois pour mener l'opération à bien, notamment grâce à la la qualification directe de l’OM pour la Ligue des champions.

Alerté sur le sujet, Ben Jacobs a ajouté une révélation de taille : le PIF (fonds public d’investissement en Arabie Saoudite) n’est pas concerné par d’éventuels contacts avec l’OM au sujet d’un rachat. « Aucune vérité dans les liens, a expliqué le spécialiste du Moyen Orient sur son compte Twitter. Des sources du PIF disent que le seul club français qu'ils ont sérieusement envisagé d'acheter (et il y a des mois) était Bordeaux. »

