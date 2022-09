OM, OGC Nice - Mercato : accord trouvé entre les deux clubs pour Dieng !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Selon les informations de RMC Sport, l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice auraient conclus un accord pour Bamba Dieng, qui était tout proche de rejoindre la Premier League et Leeds plus tôt dans la journée. Le montant du transfert s'élèverait à 12 millions d'euros. Si des détails resteraient encore à régler, l'arrivée de l'attaquant sénégalais au Gym ne ferait plus l'ombre d'un doute.