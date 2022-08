OM, OGC Nice – Mercato : Justin Kluivert finalement vers la Premier League ?

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Si l'OM et l'OGC Nice se sont finalement détournés de Justin Kluivert (23 ans) du fait du prix fixé par l'AS Rome (10-15 M€), un autre club serait prêt à relancer le Néerlandais.

Kluivert plutôt vers Fulham ?

Fulham a fait de Justin Kluivert (AS Rome, 23 ans) sa nouvelle priorité. De leurs côtés, l'OM et l'OGC Nice s'étaient résignés face aux exigences élevées du club de la Louve. Plus que jamais le Néerlandais prend la route de la Premier League.