OM, OGC Nice - Mercato : Moffi en remet une couche sur son choix

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

Lors du dernier mercato hivernal, Terem Moffi était courtisé par l'Olympique de Marseille, qui était en quête d'un buteur pour épauler Alexis Sanchez. Mais malgré l'intérêt olympien, l'attaquant nigérian a décidé de quitter Lorient pour rejoindre l'OGC Nice.

Podcast Men's Up Life

"Je n’ai jamais été proche de Marseille"

Un peu plus de deux mois après son arrivée au Gym, le joueur de 23 ans, présent ce jeudi en conférence de presse à deux jours de la réception du Paris Saint-Germain, a été invité à revenir sur la rumeur OM. "Le transfert a été plus long que prévu. On ne peut pas tout maitriser mais j’ai ressenti du soulagement quand on a signé avec Nice. Je n’ai jamais été proche de Marseille, j’avais pris ma décision très vite."

Pour résumer Présent ce jeudi en conférence de presse à deux jours du match entre l'OGC Nice et le PSG, Terem Moffi est revenu sur la rumeur OM, assurant n'avoir jamais envisagé un départ vers la cité phocéenne cet hiver.

Fabien Chorlet

Rédacteur