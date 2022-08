OM, OGC Nice, Stade Rennais - Mercato : Longoria ne veut pas vendre Dieng moins cher que Kalimuendo

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : un ex de retour au bercail ?

Ce n'est un secret pour personne, l'Olympique de Marseille cherche à vendre Bamba Dieng cet été. Dépité par le traitement qui lui est réservé, l'attaquant sénégalais serait enfin décidé à quitter l'OM, selon les informations du journaliste de La Provence, Alexandre Jacquin.

Longoria considère Dieng de la même valeur que Kalimuendo

Toujours selon Alexandre Jacquin, le club phocéen aurait fixé deux tarifs différents pour le joueur formé à l'Institut Diambars : un plus élevé pour les clubs français et un autre moins élevé pour les clubs étrangers. La cause ? Pablo Longoria ne voudrait pas renforcer un club concurrent et ne voudrait pas céder Bamba Dieng à un prix inférieur à celui payé par le Stade Rennais pour Arnaud Kalimuendo, c'est-à-dire 25 millions d'euros. Pour rappel, seul l’OGC Nice a officiellement fait connaître son intérêt à l’OM pour le champion d'Afrique 2022.

Bamba #Dieng, dépité par son traitement, est désormais décidé à quitter l’#OM qui a fixé deux tarifs différents : un pour les clubs français, un autre pour les étrangers, afin de ne pas renforcer la concurrence. Plus d’infos à venir sur @laprovence. — Alexandre Jacquin (@AJac13) August 22, 2022

Pour résumer Le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, aurait fixé deux prix différents pour Bamba Dieng : un plus élevé pour les clubs français et un autre moins élevé pour les clubs étrangers.

Fabien Chorlet

Rédacteur