OM, OL, LOSC - Mercato : accord trouvé entre Boga et l'un de ses courtisans !

Dans le viseur de l'Olympique de Marseille, l'Olympique Lyonnais, le LOSC, l'AC Milan, Naples ou encore l'Atalanta Bergame, Jérémie Boga aurait trouvé un accord avec l'un de ses courtisans.

En effet, selon les informations du journaliste italien, Nicolo Schira, l'ailier gauche de Sassuolo, qui dispose d'un bon de sortie lors du mercato hivernal, se serait entendu avec l'Atalanta Bergame sur les bases d'un contrat de quatre ans et demi, soit jusqu'en juin 2026. Reste désormais à la Dea de trouver un accord avec les Neroverdi concernant l'indemnité de transfert de l'ancien Rennais.

#Atalanta have reached an agreement in principle with Jeremie #Boga for a contract until 2026. Now Nerazzurri will work to finalize the deal from #Sassuolo. #transfers https://t.co/g7WOU17ISs