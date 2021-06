OM, OL, LOSC, Stade Rennais - Mercato : encore du nouveau dans le dossier Boga !

Zapping But! Football Club OM : le top 10 des joueurs les plus utilisés de la saison 2020-2021

On vous le disait sur notre site, Sassuolo aurait revu son prix à la baisse pour son ailier gauche, Jérémie Boga, qui attire les convoitises de l'Olympique de Marseille, l'Olympique Lyonnais, le LOSC, l'AC Milan, Naples et l'Atalanta Bergame. Pour le laisser partir, le club italien attendrait désormais une offre entre 30 et 35 millions.

Mais selon les informations de Ignazio Genuardi, l'Atalanta estimerait qu'une offre entre 20 et 25 millions suffirait pour recruter l'ancien joueur du Stade Rennais. "Du côté de la formation entraînée par Gasperini, on estime que le coup est jouable à 20-25 millions d'euros (hors bonus), mais d’autres sont dossiers sont évidemment étudiés, notamment aux Pays-Bas", a rapporté le journaliste sur compte Twitter.

