OM, OL, LOSC, Stade Rennais - Mercato : mauvaise nouvelle dans le dossier Gigot

Parmi les très nombreuses pistes circulant du côté de l'OM ces dernières semaines, on trouve celle menant à Samuel Gigot. Le défenseur central français sera en fin de contrat au Spartak Moscou en juin et ses qualités de même que son expérience (28 ans) en feraient un bon remplaçant à Duje Caleta-Car ou Boubacar Kamara, qui devraient quitter le club à la fin de la saison.

Seulement, les Marseillais ne sont pas seuls sur le coup. Rien qu'en France, le Stade Rennais, Lyon et Lille ont flairé la bonne affaire. Et à l'étranger, les Belges d'Antwerp et de La Gantoise sont également venus aux nouvelles. Gigot a d'ailleurs joué dans ce dernier club en 2017-18, avant d'aller en Russie. Une concurrence sérieuse et accrue, donc, pour l'OM, même s'il part avec quelques avantages, comme par exemple le fait que le défenseur est né à Avignon et était supporter marseillais quand il était jeune...

Le natif d’Arles sera libre en juin prochain. Le défenseur central évolue au Spartak Moscou. pic.twitter.com/oSSNF0CCbI — 𝗠𝗦𝗩 𝗙𝗼𝗼𝘁 (@MSVFoot) January 9, 2022