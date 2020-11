OM, OL - Mercato : Christophe Galtier répond à l'intérêt des deux Olympique

Que ce soit Rudi Garcia à Lyon ou André Villas-Boas à Marseille, il y a de fortes chances pour que ces deux entraîneurs changent de poste la saison prochaine. Pour des raisons différentes. Garcia parce qu'il ne fait pas l'unanimité en interne et chez les supporters des Gones, Villas-Boas parce qu'il rêve d'autre chose que le championnat français. Les deux Olympique, eux, ont coché le même nom pour le nouveau coach : celui de Christophe Galtier. Interrogé sur ces intérêts par L'Equipe, l'entraîneur du LOSC ne s'est pas défilé, comme toujours.

"J'ai un endroit où j'aimerais être un jour l'entraîneur"

« Je n’ai jamais parlé à M. Eyraud (président de l’OM) ni à l’un de ses collaborateurs. Mes conseillers non plus. Pareil avec Lyon. Je n’ai passé qu’un an à l’OL (comme adjoint, en 2007/08) et c’est une frustration, mais je devais partir quand Alain (Perrin) est parti. J’ai gardé de bonnes relations à Lyon, M. Aulas sait que je suis un homme honnête et droit. Il s’est créé un lien entre lui, ses amis et moi, mais il n’y a eu aucun contact. Après, je préfère entendre que je vais aller à Marseille ou à Lyon, plutôt qu’aux Caillols (son club formateur), ça prouve que ça va bien. »

« Mon ambition ? J’ai un objectif intime, un endroit où j’aimerais être un jour l’entraîneur. Ce n’est pas fou ou ambitieux, mais je ne vous le dirai pas. Seule mon épouse le sait. » S'agirait-il du club de sa ville natale ?