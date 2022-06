OM, OL - Mercato : l'agent d'une piste des deux Olympiques était à Marseille

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Cette semaine, le média belge, La Dernière Heure, a annoncé que l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais seraient intéressés par l’ailier droit du Royal Antwerp, Manuel Benson, auteur de 6 buts et 8 passes décisives en 42 matchs disputés toutes compétitions confondues la saison dernière.

L'agent de Benson était à Marseille !

L'agent du joueur de 25 ans, Younous You Oumouri, était justement présent ce week-end à Marseille, comme on a pu le voir sur sa story Instagram. Il était même présent devant le stade Vélodrome. Reste désormais à savoir s'il est venu sur les bords de la Canebière pour une simple visite ou pour discuter d'une possible arrivée de son protégé à l'OM.

🔹️L'agent de Manuel Benson 🇧🇪 annoncé dans le viseur de l'OM, été présent devant le stade Vélodrome 🏟



Reste à savoir si cetais juste une simple visite ! #TeamOM | #MercatOM pic.twitter.com/41sX3DValZ — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) June 26, 2022

