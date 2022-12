OM, OL - Mercato : la Juventus fait son retour sur le dossier Karsdorp

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Depuis que José Mourinho a fait savoir qu'il ne voulait plus de lui à la Roma, Rick Karsdorp fait l'objet d'une bataille entre les deux Olympiques, l'OM et l'OL. L'un comme l'autre n'a pourtant pas besoin d'un latéral droit dans l'immédiat puisque Jonathan Clauss à Marseille et Malo Gusto à Lyon font très bien l'affaire. L'arrivée du Néerlandais, même si elle devait se faire en janvier, s'inscrirait plutôt dans l'optique de la saison prochaine.

Mais le média italien Tutto Mercato Web a un peu douché l'enthousiasme olympien en annonçant que la Juventus Turin, qui s'était un temps retirée de la course à son recrutement, a de nouveau fait part de son intérêt ces derniers jours. Cependant, la Vieille Dame ne proposerait qu'un prêt avec option d'achat aux Giallorossi, qui ne veulent pas en entendre parler pour le moment. Sans compter qu'ils préfèrent envoyer leur joueur en France que renforcer la très détestée Vieille Dame. Pour l'heure, donc, l'OM et l'OL n'ont rien à craindre. Mais si les Bianconeri décident d'accélérer le mouvement, ils ont les moyens de leurs ambitions !