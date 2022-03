OM, OL - Mercato : Longoria prêt à tenter le coup Denayer cet été ?

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Interrogé hier sur le Mercato d'été de l'OM et alors qu'une interdiction de recrutement d'un an plane sur le club, Pablo Longoria s'est voulu très évasif sur ses pistes à RMC : « On s’est projeté sur le prochain été avec Gigot. Dans un environnement économique difficile, il faut trouver toujours des solutions. Je suis né comme recruteur dans le football. Je suis très fier de mes collaborateurs et du travail qui est fait. Il y a des consensus avec le coach. Je suis ouvert à la discussion pour écouter les propositions du coach ».

Denayer, une piste morte-née à Marseille

L'OM est particulièrement à l'affût des options en qualité de joueurs libres et sera à l'affût de plusieurs profils... Notamment chez les rivaux de Ligue 1. Si l'on en croit le Quotidien du Sport, le nom de Jason Denayer (OL, 26 ans) figurerait sur les tablettes du club phocéen.

Un dossier qui s'annonce dans tous les cas très compliqué et pour plusieurs raisons. D'abord du fait de la grosse concurrence (italienne notamment avec Naples) mais également des exigences financières élevées de l'international belge. S'il désirait rester à Lyon, Denayer avait refroidi l'OL par ses prétentions. L'OM sera-t-il plus généreux ? Rien n'est moins sûr...