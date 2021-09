OM, OL - Mercato : Rudi Garcia l’avoue, il a déjà bavé sur ce joueur du PSG !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

La France a rassuré son monde hier à Lyon. Dans une ambiance digne des plus grands rendez-vous, les Bleus ont logiquement dominé la Finlande pour reprendre leurs aises dans le groupe D des qualifications à la Coupe du Monde 2022 (2-0).

Si tout n’a pas été parfait, le point très positif de la rencontre aura sans conteste été la complicité riante entre Antoine Griezmann et Karim Benzema. C’est simple, les deux hommes ont éclaboussé le match de leur talent, le premier signant un doublé et le second une passe décisive délicieuse sur l’ouverture du score du Colchonero.

Devant tant de classe, Didier Deschamps n’a même pas pu faire entrer Moussa Diaby (Bayer Leverkusen, 22 ans). C’est dommage, Rudi Garcia aurait sans doute fortement apprécié. « J’aime bien Moussa Diaby, a-t-il commenté depuis Cannes dans L’Équipe. Je m’étais penché sur son cas quand il était au PSG et que j’entraînais l’OM. J’aurais bien aimé le récupérer à l’époque. »

