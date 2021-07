OM, OL - Mercato : un mini Juninho arrive à Marseille !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Pablo Longoria est toujours aussi plaisant à écouter. Depuis qu’il est devenu président de l’OM, l’Espagnol prend régulièrement place en conférence de presse pour clarifier la situation du club phocéen. Hier, c’est encore ce qu’il a fait avec un certain brio, notamment pour évoquer les avancées du mercato. Le cas Daniel Wass en faisait partie, lui qui serait à deux doigts de signer à l’OM cet été après un Euro brillant avec le Danemark.

Foot Mercato s’est penché plus en détails sur le profil du joueur du Valence FC en mettant en avant sa qualité première : la polyvalence. Si on savait que le Scandinave jouait latéral (133 matches) et milieu droit (47), on se rappelle qu’il peut largement dépanner comme latéral gauche (44) et même comme milieu axial (96). Autre arme du joueur de 32 ans : sa grande qualité de frappe sur les coups de pied arrêtés.

Si l’OM dispose d'un tireur attitré avec Dimitri Payet, son arrivée pourrait donner une alternative supplémentaire sur ces phases de jeu. FM rappelle ainsi que Christophe Jallet comparait Wass à un « mini-Juninho » lorsqu'il jouait à l’Évian Thonon-Gaillard. Toujours bon à prendre...

