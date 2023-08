OM, OL - Mercato : une rentrée financière inattendue validée par Textor ?

Si Pablo Longoria a réussi plus de jolis coups que de flops depuis son arrivée à l'OM il y a trois étés, force est de reconnaître que son tout premier, Luis Henrique, a été un flop. Recruté pour 8 M€ alors qu'il joue ailier et qu'André Villas-Boas souhaitait un attaquant, l'ailier qui était à peine majeur n'a jamais réussi à s'imposer en Provence. Depuis un an et demi, il est prêté à Botafogo, où ça se passe beaucoup mieux pour lui.

Le club carioca vole littéralement sur le championnat brésilien (13 points d'avance sur le 2e à mi-saison) et Luis Henrique est l'un des maillons forts de l'équipe (3 buts, 1 passe décisive en 17 matches). Selon Ekrem Konur, le club de John Textor souhaiterait acheter l'ailier à l'OM, avec l'idée de le revendre à la fin de la saison, c'est-à-dire en décembre. Des clubs français (au hasard, l'OL de... Textor ?) et italiens seraient intéressés par l'ailier de 21 ans.

